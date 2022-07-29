Краснодар, 29 июля, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту автоаварии, в которой погибли пять человек, возбуждено в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону 29 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, днём 29 июля 60-летний мужчина с супругой и тремя малолетними внуками на автомобиле Ford двигался по автодороге направлением «станица Роговская-хутор Гречаная балка». В районе станицы Роговской мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля, его 55-летняя супруга и трое их внуков.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства аварии.