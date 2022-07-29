Краснодар, , 21:39 — REGNUM 22-летний атакующий полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян с оценкой 8.61 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча 3-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Урал» — «Краснодар» (1:3).

ФК «Краснодар»

В матче с клубом из Екатеринбурга Эдуард Сперцян отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и одним успешными отбором. Точность передач футболиста составила 87%.

В текущем сезоне чемпионата России на счету Сперцяна 5 (4+1) очка по системе гол+пас в трех матчах.

Текущее соглашение футболиста с «быками» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста сборной Армении в 6 миллионов евро.