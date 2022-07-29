Москва, 29 июля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Ремонт турбин для «Северного потока» Siemens осуществил лишь на 25%, остальные неисправности пока не устранены, заявил 29 июля заместитель главы Газпрома Виталий Маркелов в эфире «России 24».

Energy.siemens.com Промышленные газовые турбины

Виталий Маркелов «Устранено не более четверти выявленных неисправностей».

Более того, устранение остальных неисправностей — под вопросом, Siemens ничего конструктивного не предложил пока Газпрому. В итоге в сутки по «Северному потоку» идёт не более 33 млн кубических метров газа.