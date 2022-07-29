Приштина, Сербия, 29 июля, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Новые бойцы Сил безопасности Косово, проходящих трансформацию в армию образца НАТО, 29 июля принесли присягу косовским властям.

Georgia National Guard KFOR. Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, к армии Косово присоединился 251 боец.

Отметим, армия в Косово работает на контрактной основе. В обращении к новобранцам министр обороны Косово Арменд Мехай отметил, что путь Косово к успеху был бы невозможен без США и НАТО, с которыми в Приштине «культивируют тесные отношения».

Новобранцы к моменту принесения присяги уже прошли строгий отбор и несколько недель курсов подготовки. Всего в составе Армии Косово находятся восемь тысяч человек, из них три тысячи — в резерве.