Москва, 29 июля, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Украинские нацисты готовят масштабную провокацию в городе Артемовск Донецкой Народной Республики, сообщил 29 июля на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

После взрыва заминированной укронацистами дамбы водохранилища будут задействованы украинские и зарубежные СМИ.

«По имеющейся достоверной информации, в Артемовске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам.

В случае реализации данной бесчеловечной провокации в зоне прогнозируемого затопления окажутся жилые кварталы города с численностью населения более 35 тыс. человек. Кроме того, после ухода воды возможно повреждение систем жизнеобеспечения (водопровода, канализации и очистных сооружений), что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки», — рассказал Мизинцев.