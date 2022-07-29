Милан, Италия, 29 июля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Трагедии, подобные происшедшей в Милане и приведшей к смерти полуторагодовалой девочки, немыслимы и происходить не должны, заявил во время проповеди 29 июля архиепископ Милана Марио Дельфи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свечи

Ранее местные СМИ сообщили, что девочка погибла после того, как ее на шесть суток оставили одну в квартире. Мать ребенка арестована.

Жизнь в городе, в сообществе должны предполагать взаимное внимание и поддержку, сказал епископ.