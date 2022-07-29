Москва, , 22:24 — REGNUM Известная телеведущая Яна Рудковская объяснила, с чем связан отъезд российских артистов за границу. Об этом сообщил портал «‎Общественная служба новостей»‎ 29 июля.

Яна Рудковская Кадр из интервью

«Работает огромное количество людей, чтобы выпускать фейки. И на них повелись многие музыканты, в частности. Репостили это всё и в это верили. И под воздействием этой лжи приняли ошибочную сторону. Но часто это было не по злому умыслу, а по незнанию, неподготовленности и, к сожалению, им никто не мог объяснить, что это фейки», — заявила телеведущая. Она также добавила, что от общего числа артистов из России уехал «лишь маленький процент».

Ранее блогер Алёна Жигалова рассказала об эмиграции комика Александра Реввы в Испанию. Позднее представитель артиста опроверг эту информацию.

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