Блинкен рассказал, что обсудил с Лавровым тему зерна и обмен заключёнными
Вашингтон, 29 июля, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Вопрос сделки по зерну, обмен заключёнными между Россией и США, спецоперацию на Украине обсудил 29 июля с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Журналистам глава Госдепа США заявил, что с Лавровым у него состоялся «откровенный и прямолинейный разговор». Если верить формулировке Блинкена, он был настойчив и твёрд в своём напоре на российскую сторону, добиваясь, чтобы Лавров «принял предметное предложение» США по обмену заключённым.
Кроме того, обсуждалась тема сделки по зерну, причём в тоне американского дипломата при общении с журналистами прослеживается уверенность в своей правоте:
По словам Блинкена, он также потребовал от Москвы отказаться от планов «аннексии» и припугнул санкциями.