Екатеринбург, 29 июля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июля, футбольный клуб «Краснодар» в матче третьего тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал уверенную победу над «Уралом» со счетом 3:1. Встреча проходила в Екатеринбурге не стадионе «Екатеринбург Арена».

ФК «Краснодар»

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Сергей Бородин (28’) и Эдуард Сперцян (59’ пенальти, 74’ пенальти). Единственный гол «Урала» на 90-й минуте забил 26-летний российский форвард Алексей Каштанов.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Мосякин и Константин Шаламберидзе.

«Краснодар», одержав первую победу в сезоне и набрав четыре очка, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2022/23. «Урал» без очков остался на последнем месте в зоне вылета.