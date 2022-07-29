Рим, , 21:17 — REGNUM Демократическая партия Италии при поддержке партнеров способна выиграть национальные выборы, заявил 29 июля лидер леволибералов Энрико Летта.

Энрико Летта Kancelaria Premiera

Либералы подписали договор о взаимодействии с двумя небольшими партиями («социалистами» и «прогрессистами»).

По данным социологов, совокупный рейтинг Демократической партии и ее сателлитов составляет в пределах 30%, правой коалиции — от 40% до 50%. Без союза с популистами у либералов, по мнению наблюдателей, шансов выиграть выборы нет. Однако именно конфликты между двумя этими силами (либералами и популистами) привели к распаду коалиции Марио Драги.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.