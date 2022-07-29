Тбилиси, 29 июля 2022, 21:14 — REGNUM Восемь человек погибли в результате катастрофы спасательного вертолета возле грузинского курорта Гудаури, сообщил 29 июля глава МВД Вахтанг Гомелаури в эфире телеканала «Имеди».
По его словам, вертолет летел на спасение иностранного туриста.
Гомелаури рассказал, что вертолет потерял управление и упал на склон горы.
«Не знаем, что вызвало крушение. Была ли это ошибка, неисправность или по вине ветра, покажет экспертиза», — сказал он.
Информация уточняется.
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