Тбилиси, , 21:14 — REGNUM Восемь человек погибли в результате катастрофы спасательного вертолета возле грузинского курорта Гудаури, сообщил 29 июля глава МВД Вахтанг Гомелаури в эфире телеканала «Имеди».

Горы. Рача. Грузия Niklem

По его словам, вертолет летел на спасение иностранного туриста.

Гомелаури рассказал, что вертолет потерял управление и упал на склон горы.

«Не знаем, что вызвало крушение. Была ли это ошибка, неисправность или по вине ветра, покажет экспертиза», — сказал он.

Информация уточняется.

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