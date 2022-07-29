Тбилиси, 29 июля, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Восемь человек погибли в результате катастрофы спасательного вертолета возле грузинского курорта Гудаури, сообщил 29 июля глава МВД Вахтанг Гомелаури в эфире телеканала «Имеди».

Niklem Горы. Рача. Грузия

По его словам, вертолет летел на спасение иностранного туриста.

Гомелаури рассказал, что вертолет потерял управление и упал на склон горы.

«Не знаем, что вызвало крушение. Была ли это ошибка, неисправность или по вине ветра, покажет экспертиза», — сказал он.

Информация уточняется.