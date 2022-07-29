Приштина, Сербия, 29 июля, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Коллектив феминистского мышления и действия 29 июля провел символическую акцию у входа в здание прокурорского совета. Акция стала протестом против вынесения слишком мягкой, по мнению протестующих, меры наказания в отношении прокурора Стоянки Касалович.

Насилие

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 1 января 2022 года прокурор Стоялович позволила покинуть КПЗ Скендеру Черимаю, обвиняемому в домашнем насилии. 5 января Черимай убил свою жену Лирие Черимай в деревне Лауша в муниципалитете Скендерай.

Прокурорский совет ограничился лишь письменным выговором в отношении Касалович, феминистски же требуют ее отстранения от поста, аргументируя это тем, что ее небрежность повлекла за собой убийство супруги обвиняемого.