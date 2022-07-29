Солнечногорск, Московская область, 29 июля 2022, 21:10 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о последствиях для Украины от принятия военной помощи, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.
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«Иллюзии питают, что сейчас там их нашпигуют оружием, они наберут этого всего на сто лет вперед, но не продержатся и десяти, потому что они не смогут обеспечивать и выплачивать эти долги, если брать составляющую экономики», — сказал Володин.
Володин принимает участие в молодежном форуме «Территория смыслов».