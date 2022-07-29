Рим, , 21:05 — REGNUM Диалог между итальянским популистским «Движением 5 звезд» и леволиберальной «Демократической партией» возможен, но в будущем, заявил 29 июля лидер популистов Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте Kremlin.ru

Сейчас перед предстоящими выборами либералы пытаются объединить вокруг себя такие политические силы, с которыми «Движению» точно не по пути, отметил Конте.

Если эти высказывания будут соответствовать действительности, то в Италии почти неизбежно появление правого правительства: формирование иной коалиции, по данным социологов, нереально.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве (с участием прежде всего популистов и либералов) подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.