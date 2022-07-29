Москва, , 20:59 — REGNUM Россия значительно отстала в производстве спутников от США, Китая и стран Евросоюза. Об этом заявил 29 июля новый генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Спутник Minsvyaz.ru

«Мы упустили время так называемой индустриальной модели производства автоматических спутников, которые являются основой различных космических систем», — сказал он в эфире телеканала «России 24».

Борисов отметил, что США, ЕС и Китай на сегодняшний день являются основными игроками на этом рынке и «давно обогнали Россию в этом плане».

Глава «Роскосмоса» высказал мнение, что госкорпорации необходимо перестроить свою работу, чтобы выпускать спутники «в совершенно другом количестве». По его словам, для этого потребуется коренная перестройка основных процессов технологического цикла.