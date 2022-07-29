Москва, , 22:23 — REGNUM Телеканал «РЕН ТВ» собирается экранизировать роман Михаила Елизарова «Библиотекарь». Об этом 29 июля пишет ТАСС.

Никита Ефремов Скриншот с YouTube

По словам создателей, предстоящий сериал будет представлять собой «постсоветский фэнтези, постмодернистский триллер или магический соцреализм». Режиссёром экранизации выступит Игорь Твердохлебов («Триггер»), а главную роль в ней исполнит Никита Ефремов.

Напомним, роман «Библиотекарь» был впервые издан в 2007 году и рассказывал о писателе, который после своей смерти оставил книги, обладающие магической силой. Роман является лауреатом премии «Русский Букер» за 2008 год.

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