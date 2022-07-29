Москва, 29 июля 2022, 22:23 — REGNUM Телеканал «РЕН ТВ» собирается экранизировать роман Михаила Елизарова «Библиотекарь». Об этом 29 июля пишет ТАСС.
По словам создателей, предстоящий сериал будет представлять собой «постсоветский фэнтези, постмодернистский триллер или магический соцреализм». Режиссёром экранизации выступит Игорь Твердохлебов («Триггер»), а главную роль в ней исполнит Никита Ефремов.
Напомним, роман «Библиотекарь» был впервые издан в 2007 году и рассказывал о писателе, который после своей смерти оставил книги, обладающие магической силой. Роман является лауреатом премии «Русский Букер» за 2008 год.
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