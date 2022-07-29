Милан, Италия, , 20:55 — REGNUM «Сообщение» газеты La Repubblica о якобы имевших место переговорах между Сильвио Берлускони и послом России в Риме Сергеем Разовым являются вымышленными от начала до конца, заявил 29 июля координатор партии Берлускони Антонио Таяни.

Антонио Таяни PromotingEnterprise

Ранее ведущее издание страны сообщило, что Берлускони и Разов якобы обсуждали ситуацию на Украине. Берлускони опроверг это сообщение и заявил, что его позиция по украинскому кризису полностью совпадает с позицией правительства Италии, ЕС и США.

Либералы опасаются неминуемого поражения на выборах, поэтому и проводят через СМИ подобные атаки, полагает Таяни.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.