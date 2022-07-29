Вашингтон, 29 июля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Профессор практической конфликтологии и директор программ управления конфликтами и американской внешней политики в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса Даниэл Сервер 29 июля заявил, что в Приштине должны согласиться на создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово в обмен на признание Косово Сербией и создание аналогичной ассоциации в Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Албанское новостное агентство GazetaExpress приводит слова Сервера: «Не считаю разумным отказ от дискуссии, например, по ассоциации муниципалитетов с сербским большинством».

Даниэл Сервер «Но я также не думаю, что Сербия готова предпринимать разумные шаги: создание Ассоциации на условиях признания суверенитета и территориальной целостности и предложение о создании такой же ассоциации албанских муниципалитетов в Сербии с таким же статусом и компетенциями».

По словам политолога, для США диалог Косово представляет предмет заинтересованности и они ожидают, что он завершится взаимным признанием. Сервер также признал Косово к продолжению диалога.