Солнечногорск, Московская область, 29 июля 2022, 20:50 — REGNUM Мир не будет однополярным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе моложеного форума «Территория смыслов».
«Мир не будет уже однополярным. Это выбор большинства мира. Чтобы вы понимали, вот эти все санкции против нас не поддерживает 80% населения земного шара», — сказал Володин.
Он также отреагировал на призывы в США включить Россию в список стран-террористов.
«Сейчас у них Сенат сидит и думает, как им наказать Россию. Начинают говорить о стране, которая осуществляет террор. Послушайте: кто бы это говорил! Америка? Да их вся история говорит о том, что они постоянно воровали, убивали, разоряли, бомбили, причем, перечеркивая все международные нормы и правила», — отметил Володин.
Сенат США 27 июля принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию государством — спонсором терроризма.
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