Солнечногорск, Московская область, 29 июля 2022, 20:50 — REGNUM Мир не будет однополярным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе моложеного форума «Территория смыслов».

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Duma.gov.ru

«Мир не будет уже однополярным. Это выбор большинства мира. Чтобы вы понимали, вот эти все санкции против нас не поддерживает 80% населения земного шара», — сказал Володин.

Он также отреагировал на призывы в США включить Россию в список стран-террористов.

«Сейчас у них Сенат сидит и думает, как им наказать Россию. Начинают говорить о стране, которая осуществляет террор. Послушайте: кто бы это говорил! Америка? Да их вся история говорит о том, что они постоянно воровали, убивали, разоряли, бомбили, причем, перечеркивая все международные нормы и правила», — отметил Володин.

Сенат США 27 июля принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию государством — спонсором терроризма.

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