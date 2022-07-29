Солнечногорск, Московская область, 29 июля, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Мир не будет однополярным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе молодежного форума «Территория смыслов».

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Мир не будет уже однополярным. Это выбор большинства мира. Чтобы вы понимали, вот эти все санкции против нас не поддерживает 80% населения земного шара», — сказал Володин.

Он также отреагировал на призывы в США включить Россию в список стран-террористов.

«Сейчас у них Сенат сидит и думает, как им наказать Россию. Начинают говорить о стране, которая осуществляет террор. Послушайте: кто бы это говорил! Америка? Да их вся история говорит о том, что они постоянно воровали, убивали, разоряли, бомбили, причем перечеркивая все международные нормы и правила», — отметил Володин.

Сенат США 27 июля принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию государством — спонсором терроризма.

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