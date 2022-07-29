Ростов-на-Дону, , 20:44 — REGNUM Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему генеральному директору «Ростовводоканала» Дмитрию Кубраку, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 29 июля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что Кубрак, являясь членом совета директоров АО «Водоканал Ростова-на-Дону» с 9 по 16 августа 2021 года путём обмана, используя свое служебное положение, похитил имущество иного лица на сумму 1,1 млн рублей.

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Затем с 13 по 18 августа 2021 года он также похитил имущество ещё одного человека на сумму 1,4 млн рублей. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Свою вину подсудимый признал полностью.

Суд назначил Дмитрию Кубраку три года и шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

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