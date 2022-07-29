Приштина, , 20:49 — REGNUM В Косово 28 июля в результате исследования 3702 образцов выявлено 1480 носителей коронавируса, что вдвое выше результата за предыдущий день. Признаны излечившимися 1435 человек, не зарегистрировано летальных исходов COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина, Косово (сс) Adlum Ramadani

Всего в Косово с начала пандемии выявлено 251 983 случая заражения, 236 077 пациентов излечились, 3166 человек скончались от COVID-19. На стационарном лечении находятся 89 человек.

Число активных выявленных случаев заражения в последний месяц стало расти и за полторы недели возросло с 4225 до 10 684. Эта статистика почти не затрагивает сербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 824 тысяч человек. К вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 104 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса, однако вакцинация в последние месяцы идет крайне низкими темпами.

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