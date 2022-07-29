Милан, Италия, , 20:42 — REGNUM Публикация La Repubblica о якобы имевших место разговорах лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони и посла России в Риме Сергея Разова основана на воображении журналистов, заявили представители партии 29 июля.

Сильвио Берлускони European People’s Party

Ранее в ведущей газете страны появилось сообщение о том, что Берлускони и Разов якобы обсуждали тему украинского кризиса.

Позиция Берлускони по украинскому кризису полностью совпадает с позицией правительства Италии, ЕС и США, добавили представители партии.

Ранее Берлускони действительно сделал ряд заявлений именно в таком ключе. В то же время он призывал к возобновлению диалога с Россией.