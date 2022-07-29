Солнечногорск, Московская область, , 20:42 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность консолидации и повышении эффективности власти, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Конечно, нам крайне важна сейчас консолидация, нам крайне важно сейчас повышать эффективность власти, ее качество», — заявил Володин в ходе молодежного форума «Территория смыслов».

Следует дорожить тем, какой сегодня сложился политический консенсус, подчеркнул он.

«Поэтому, понимая это, надо слышать друг друга, делиться возможностями, вовлекать в повестку, которую надо обсуждать, не взирая на то, маленькая ли политическая сила, большая политическая сила, управленец молодой или уже состоявшийся, — всегда надо уважительно относиться друг к другу и вести диалог, в основе которого интересы наших граждан и страны», — заявил спикер Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин порассуждал о плюсах и минусах партий и блоков