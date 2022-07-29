Тюмень, , 20:39 — REGNUM В Тюмени в районе развязки по ул. Монтажников зафиксировано проседание грунта. В целях обеспечения безопасности данная территория огорожена, проезд закрыт, сообщил в своём телеграм-канале глава города Руслан Кухарук.

Провал грунта в районе развязки по ул. Монтажников в Тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Также мэр Тюмени предупредил об ограничении доступа в подземные пешеходные переходы на время проведения земляных работ.

«Проводится теледиагнстика участка ливневого коллектора диаметром 1900 мм в районе образовавшегося провала. Выясняются причины. Было принято решение признать эту территорию зоной вероятной ЧС», — отметил Кухарук.

Работы на разрушенном участке будут проводиться все выходные дни, подытожил мэр Тюмени.