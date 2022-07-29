Вашингтон, 29 июля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Формирование Сообщества сербских муниципалитетов не в интересах сербов, проживающих в Косово и Метохии. Об этом 29 июля заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти во время визита в США.

Канцелярия премьер-министра Косово Альбин Курти

В интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Курти рассказал, что в Сообществе сербских муниципалитетов скорее заинтересован официальный Белград, который хотел бы получить некую сатисфакцию в виде «чего-то наподобие Республики Сербской в Боснии и Герцеговине».

Курти также заявил, что Косово — не враг гражданам Сербии и желает сотрудничать с ними на общее благо.

Напомним, что Приштина, подписав Брюссельское соглашение в 2013 году, обязалась сформировать из муниципалитетов с сербским большинством Сообщество сербских муниципалитетов. Тем не менее этот пункт соглашения албанские сепаратисты в Приштине не выполнили до сих пор.