Рим, 29 июля, 2022, 20:35 — ИА Регнум. Итальянская Eni намерена к 2025 году полностью заместить объемы газа, закупаемые в России, поставками из других стран, сообщили представители компании 29 июля.

Rian.com.ua Газовый вентиль

До 2022 года доля российского газа в общем объеме потребляемого в Италии составляла 40%, сейчас, по данным властей, она сократилась до 25%.

Находить новых поставщиков предполагается в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Кроме того, Италия намерена увеличить объем поставляемого СПГ.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 8%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторакратное замедление темпов роста ВВП. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 40 млрд евро.