Манчестер, Великобритания, , 20:35 — REGNUM 27-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии по футболу Бернарду Силва может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает издание Barca Universal, на футболиста претендуют каталонская «Барселона» и мадридский «Реал».

По информации источника, агент Силвы Жорже Мендеш уже связывался с представителями клубов и провел первоначальные переговоры.

Текущее соглашение Бернарду Силвы с «горожанами» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 80 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бернарду Силва принял участие в 49 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и семью результативными передачами. Также португалец получил шесть желтых карточек.