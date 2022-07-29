Солнечногорск, Московская область, , 20:35 — REGNUM Украина в 1990-е и 2000-е годы получила от России 250 млрд долларов, Россия могла бы их использовать, но страна считала, что у нас одинаковая идентичность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Украина получила порядка 250 млрд долларов от России уже в 90-е и 2000-е годы в виде льготных поставок электроэнергии, газа и многих других ресурсов, 250 миллиардов!» — заявил Володин в ходе молодежного форума «Территория смыслов».

«Мы бы могли их использовать для развития своей страны. Но мы считали и считаем, что это братский народ, что у нас одинаковая идентичность, общая история, культура, язык, вера. Но как оказалось, те, кто пришел к власти, они буквально за 30 лет взяли и разрушили эти братские отношения и идентичность», — констатировал он.