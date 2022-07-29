Лондон, 29 июля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. В текущее летнее трансферное окно лондонский «Арсенал» планирует расстаться с тремя голкиперами основного состава. «Канониров» должны покинуть Бернд Лено, Артур Оконкво и Рунар Алекс Рунарссон.

ФК «Арсенал»

Ранее сообщалось, что 30-летний немецкий голкипер Бернд Лено ведет переговоры с «Фулхэмом». Стороны уже согласовали сумму трансфера в 9,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бернд Лено принял участие лишь в восьми матчах за «канониров» во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей. Суммарно на поле футболист провел 720 минут.