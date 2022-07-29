Солнечногорск, Московская область, , 20:24 — REGNUM Госдума осенью на расширенных парламентских слушаниях обсудит ситуацию с общественным транспортом в том числе в Астраханской, Белгородской и Волгоградской областях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Отвечая на вопросы участников молодежного форума «Территория смыслов», Володин сообщил, что 23 тыс. человек подписались под обращением к Госдуме рассмотреть вопрос о закупке троллейбусов в Астрахани.

«Будем не только обсуждать, но и вырабатывать решение», — сказал спикер Госдумы.

В расширенных слушаниях примут участие представители всех регионов России, в том числе представители Астрахани, Белгорода, Волгограда, Минтранса.

Слушания могут состояться в сентябре или октябре.

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