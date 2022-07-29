Посёлок городского типа Заокский, Тульская область, 29 июля, 2022, 20:21 — ИА Регнум. В лагере «Детская Республика Поленово» в Заокском районе Тульской области разработчики представили произведение, созданное в рамках федерального проекта «Живые былины». Основными целями внедрения проекта, представленного в рамках фестиваля «Вместе ярче», является внутреннее обогащение детей, а также сохранение и распространение былинных произведений в виде анимированных роликов, книг и аудиосказок. Примечательно, что материалы выпускаются в том числе на языках малочисленных народов России, что говорит о доступности видео всем желающим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детская литература

Произведение, которое продемонстрировали организаторы — русская былина «Самсон богатырь». При создании проекта разработчики руководствовались актуальностью и ценностью русского эпоса в современном мире. Отсюда и возникло желание дать подрастающему поколению почву для размышлений о «вечных» вопросах добра и зла, любви и предательства.

«Мы очень интересуемся русским фольклором и тем, как к нему сейчас относятся. Так как наша команда пропагандирует здоровое правильное воспитание с помощью литературы и искусства, выбор пал именно на такое направление. Тем более у нас есть очень много забытых былин и недостоверной информации, которой нет ни в интернете, ни в архивах. Именно потому мы, найдя былины, долго разговаривали и обсуждали их с архивариусами и фольклористами, которые подсказывали куда двигаться, давали рекомендации и оценивали правильность их изображения. Так как наша команда переводит мультфильм на языки малочисленных народов России, такие как бурятский и якутский, мы достаточно долго подбирали озвучку, меняли шесть дикторов, чтобы подходили тембр и озвучка, чтобы они правильно всё читали», — рассказала разработчик проекта Алина Коржук.

Свыше 100 детей стали зрителями нового мультфильма, который пока что нельзя увидеть ни на просторах интернета, ни по телевидению, ни в кинотеатрах.

«Сегодня детей больше привлекают мультфильмы, аудиосказки, постановки, из-за сформировавшегося клипового мышления, именно поэтому мы выбрали формат шестиминутного ролика, который не утомит детей, а наоборот заинтересует. В былине про Самсона, например, говорится о том, что не нужно отвечать злом на зло. Мы стараемся донести детям сложную информацию простым языком, что очень важно, и делаем это на примере уже сформированных национальных образов, что детям особенно нравится», — добавила Коржук.