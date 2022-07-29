Солнечногорск, Московская область, 29 июля, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Все парламентские партии поддержали независимость ЛНР и ДНР, а те, кто не поддержал, он не с народом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе молодежного форума «Территория смыслов».

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Когда мы говорим о крымском консенсусе, все партии думские поддержали все решения о воссоединении с Крымом 100% политических фракций в Госдуме поддержали независимость ЛНР и ДНР. И это очень важно, вы задумайтесь. А тот, кто не поддержал, он не с народом», — сказал Володин.

«А тот, кто примазывается к партиям разным, но против этих решений, он должен для себя взять и признать: для него эти партии просто как трамплин, как вагон, куда он может заскочить, для того, чтобы во власть проехать. Но он не со своей страной, не с теми людьми, которые живут в ней», — рассуждает он.

Россия не может не быть суверенной, подчеркнул спикер Госдумы.

«Потому что для нас такие понятия, как суверенитет — то, без чего мы не можем жить. Наша страна не может не быть суверенной. Поэтому мы должны свой суверенитет защищать, мы должны защищать свои ценности, традиции, культуру», — сказал он.

«И поэтому, когда нам начинают навязывать все это, мы никогда с этим не согласимся. Нам надо защищать историю», — отметил Володин.