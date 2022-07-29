Женева, Швейцария, 29 июля, 2022, 20:14 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 997 348 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2308 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 29 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 572 239 451 носитель вируса, подтверждён 6 390 401 случай смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 019 583 выявленных инфицированных и 1882 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.