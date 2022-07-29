Приштина, Сербия, 29 июля, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Правительство Косово 29 июля опубликовало сообщение, в котором отмечается, что с 1 августа документы, удостоверяющие личность, выданные органами Сербии, не будут действовать на территории сепаратистского образования.

Krzysztof Dudzik Граница Косово и Сербии

В сообщении подчеркивается, что это одна из «мер взаимности», которые албанские сепаратисты намерены применить по отношению к Белграду.

До 1 августа будет подготовлен документ, на основании которого граждане Сербии смогут въезжать на территорию Косово и Метохии.

Сообщение косовского правительства опубликовано на албанском и сербском языках, передает приштинское издание Gazetaexpress.

Напомним, что ранее Приштина ввела принцип «взаимности» по отношению к сербским регистрационным номерам. Так автомобили с регистрационными номерами Сербии имеют право въезжать на территорию Косово только заклеив предварительно специальной наклейкой государственную символику, изображенную на номерах.