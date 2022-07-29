29 июля 2022 | Время чтения 7 мин

Летом многие водители забывают об осторожности и чаще нарушают правила дорожного движения. По статистике, это самое опасное время года: только в августе прошлого года в России зафиксировано 13,5 тысячи аварий. Тревога и агрессия из-за жары, погодные аномалии и встреча с животными – всё это может спровоцировать опасную ситуацию на дороге, которая приведет к серьезным последствиям.

Алексей Щеглов, , 20:44 — REGNUM +++

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Агрессивен и очень опасен

Жара может негативно влиять на организм человека не только физически, но и привести к смене психического состояния. Так, согласно исследованию французских ученых, повышение температуры воздуха на шесть градусов Цельсия (ученые работали с диапазоном 21-27°C) увеличивает время реакции на 21%.

В подтверждение этого сотрудники ГИБДД отмечают, что при высокой температуре воздуха вероятность возникновения ДТП увеличивается на 7%. В жару организм постоянно находится в утомленном состоянии, как результат — водитель выбирает более агрессивный стиль вождения. Так, например, по данным Института стрессовой медицины штата Коннектикут (США), жарким летом 2021 года в одной лишь Калифорнии было 83 перестрелки на дорогах. Исследования отмечают и общее повышение уровня водительской агрессии: согласно опросу ассоциации TÜV, проведенному в 2020 году, 67% респондентов выразили мнение, что за последние пять лет водить стали менее вежливо. Причем 31% опрошенных считает рост резким, а 36% говорят о незначительном увеличении.

«Высокая температура воздуха существенно влияет на состояние психики и когнитивных процессов. Из-за за сильной жары сокращается концентрация кислорода в воздухе, что может приводить к ухудшению подачи кислорода к головному мозгу. Нехватка кислорода влияет на когнитивные процессы и проявляется снижением концентрации внимания и степени сосредоточения, ухудшением памяти, снижением общей работоспособности. В эмоциональной сфере могут наблюдаться повышение уровня тревоги, бессонница, нестабильное эмоциональное состояние. Не стоит садиться за руль, ощущая хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, поскольку это увеличивает риск ДТП», — говорит медицинский психолог Анна Тихомирова, работающая в ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №4 им. П. Б. Ганнушкина Департамента здравоохранения города Москвы».

На дороге Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Как избежать аварийных ситуаций в жаркий период?

В период, когда температура воздуха на улице поднимается выше 28-30°C, лучше избегать поездок на автомобиле, особенно если он не оборудован кондиционером. Если невозможно отказаться от поездки, то водителям стоит пить больше воды, чтобы поддерживать водный баланс организма. Важно стараться не расслабляться и концентрироваться во время вождения.

«Независимо от погодных условий каждый водитель должен уделять особенное внимание соблюдению скоростного режима, особенно на скоростных магистралях. На платных дорогах, например, вопреки общей тенденции снижения аварийности, количество погибших в ДТП растет. Например, за первые полгода на трассе М-4 2022 году в Московской области погибло уже в два раза больше человек, чем за весь прошлый год (13 погибших в 2021 году и 29 погибших в 2022-м). Отчасти это связано с тем, что на платных участках устанавливают минимальное количество средств контроля, таким образом, водитель подсознательно считает, что ему разрешено ехать так быстро, как только можно. На высокой скорости угол обзора нашего периферийного зрения сильно сужается. По данным исследований, если мы стоим на месте, то он составляет 120 градусов, при скорости 20 км/ч сужается до 80 градусов. При 100 км/ч — до 22 градусов, а при 160 км/ч — и вовсе до 5 градусов, это так называемый эффект тоннельного зрения. В условиях сильной жары водитель едет практически «на автомате», — отмечает генеральный директор Союза безопасности дорожного движения Светлана Заболоцкая.

Контроль скорости Дарья Драй © ИА REGNUM

Погодные аномалии: жара и ливни

Последние несколько лет эксперты отмечают резкое изменение погодных условий в летний период. Из года в год в разных регионах регистрируются превышение средних температурных значений, засуха, ливневые дожди, шквальные ветра или вовсе холод. Лето — непредсказуемый период для водителей. Вчера «лило как из ведра», а сегодня стоит сильная жара. Водителям приходится быстро «переобуваться из резиновых сапог в сандалии». Учитывая это, приходится ежедневно менять стиль вождения. Но даже не это опаснее всего. Солнечная и ясная погода располагает к тому, чтобы увлечься дорогой, ехать, расслабившись, водители теряют бдительность и ускоряются. По статистике, 60% аварий случается при движении в сухую и ясную погоду. В сырую же погоду, в условиях снега, гололеда и грязи, зафиксировано только 27% происшествий.

«Системы фотовидеофиксации Московской области ежемесячно фиксируют более 1 миллиарда проездов автомобилей под комплексами ФВФ, летом эта цифра, безусловно, возрастает. Возрастает и количество ДТП. Для примера, от общего числа ДТП в период с февраля по апрель происходит в среднем 6,5% всех происшествий, а на теплые месяцы, начиная с мая, приходится где-то по 10%», — говорит директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» (оператор подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД) Александр Домбровский.

Отдельные погодные явления тоже чреваты неприятностями. Например, одной из причин ДТП летом в дождь является аквапланирование. Об этом эффекте многие водители слышали и даже ощущали, но продолжают недооценивать его опасность. Он возникает, когда автомобиль на большой скорости въезжает в лужу. Между колесом и асфальтом возникает водяная подушка. И, как результат, колеса практически теряют сцепление с дорогой и «всплывают».

Ливень Дарья Драй © ИА REGNUM

«Не всегда водители могут адекватно оценить дорожные условия. Об этом говорит и статистика, согласно которой наиболее частым нарушением ПДД является превышение скорости. В Подмосковье 27% всех погибших за 2021 год погибли в ДТП, в которых были выявлены нарушения, связанные со скоростным режимом. После летних ливней, пока дороги еще сырые, хочется разогнаться. Но въезд в лужу на скорости от 70 км/ч может быть чреват потерей сцепления и полной неуправляемостью автомобиля», — отметила Светлана Заболоцкая.

Как бороться с аквапланированием?

В первую очередь важно постараться не допустить ситуации, когда водитель попадает в большую лужу на высокой скорости. Если всё же это случилось, водителю нельзя резко тормозить или крутить руль, пытаясь изменить траекторию движения: машину «занесет», как только колеса коснутся асфальта. Самым безопасным решением будет отпустить педаль газа без изменения положения руля, не совершая резких движений.

Ливень на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

«Звериный фактор»

Именно в летний период чаще можно увидеть зверей, которые пересекают проезжую часть. Некоторые могут подумать, что такая встреча представляет опасность только для самого животного, а водитель защищен кабиной своего авто. Возможно, это верно в случае, если дорогу вам перебежал заяц. Однако по статистике животное, которое выходит на проезжую часть в четыре раза чаще других лесных обитателей, — лось. Масса его тела составляет около 500 кг. Столкновение с таким крупным животным может иметь трагические последствия.

Каждому водителю необходимо знать, как вести себя при встрече с животным на дороге. Ведь, согласно статистике ГИБДД, только за последние три года количество жертв ДТП с участием диких животных увеличилось в два раза. Так, в 2019 году было зафиксировано 57 человеческих смертей в подобного рода столкновениях. В 2020 году их случилось уже 102, а в 2021-м — 105.

Лоси у дороги (сс) VirtKitty

Что делать при появлении животного на дороге? Советы от ГИБДД:

1. Если вы въехали в зону действия дорожного знака 1.27 «Дикие животные», следите за скоростью движения вашего автомобиля: при встрече с животным вблизи дороги или на проезжей части необходимо плавно снизить скорость, а при необходимости и вовсе остановить ТС и включить аварийную сигнализацию. Не стоит пытаться развернуться и уехать: по статистике, ДТП с жертвами чаще всего происходит в момент выезда на полосу встречного движения для разворота;

2. Если навстречу вам не едет другое ТС, за городом включайте дальний свет. Можно также использовать противотуманные фары — они помогут усилить яркость. Это поможет отпугнуть животных, а вы увидите их издалека;

3. Нельзя использовать звуковой сигнал при встрече с диким животным: оно может испугаться и побежать прямо на вас;

4. Если не получается избежать ДТП, постарайтесь минимизировать его последствия: необходимо направить автомобиль в ту сторону, откуда бежит зверь.

Что делать, если столкновения не удалось избежать и животное сбили? Если животное лежит на дороге, немедленно сообщите об этом в ДПС, сотрудники которого вызовут охотинспекцию. За оставление места ДТП водитель будет привлечен к ответственности согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП (грозит лишение прав на период до 1,5 года или административный арест на 15 суток).