Москва, 29 июля 2022, 20:24 — REGNUM Казаков в России многие недооценивают. Мол, время казачества давно ушло, а современные казаки — лишь фольклористы и реконструкторы. У этого мнения есть объективные причины, рассуждает заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов. Корреспонденту ИА REGNUM он привёл исторические факты.

Донские казаки совершили «Марш победителей»
Донские казаки совершили «Марш победителей»
Donland.ru

Казаки в дореволюционное время несли военную (в армии) и административную (в казачьих областях) службу, имели четко определенные права и обязанности. И ни у кого не возникало даже мысли о сомнениях в серьёзности казачества. Казаки были полезной и органичной частью имперской военной системы, и отношение к казакам в патриотических кругах было не просто уважительным, а буквально почётным. Казаков общество воспринимало как ту часть населения России, заслуги которой были неоднократно подтверждены в самых кровопролитных и отчаянных сражениях.

«Возродившись после советского безвременья, казачество в России никаких особенных прав и обязанностей не получило. Юридически — это были просто группы граждан, которые имеют право на общественные объединения. Некоторое время после распада СССР казаки не представляли собой заметного для государства явления, где-то чем-то занимались, где-то с кем-то воевали, жили, как умели, объединяясь на принципах добровольности. Старейшей общероссийской казачьей организацией является Союз казаков России, существующий более 30 лет. Деятельность Союза казаков не содержала активного соработничества с государством, а сама организация представляла собой нечто среднее между культурной автономией и военизированным сообществом. Подразделения Союза казаков по собственной инициативе принимали участие в различных военных конфликтах, в частности, в Приднестровье, в Сербии, на Кавказе. Сейчас деятельность Союза казаков менее активна, но кое-где по России и ближайшему зарубежью структуры Союза казаков продолжают существовать и действовать», — приводит пример Селиванов.

Сегодня активной всероссийской общественной казачьей организацией является Союз казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ), имеющий региональные отделения в большинстве субъектов РФ, а также подразделения, объединяющие казаков, проживающих на территории иностранных государств. СКВРиЗ — большая и достаточно авторитетная в казачьем мире общественная организация, её деятельность приносит заметные результаты. Существует также довольно много самых различных самостоятельных казачьих общественных организаций, которые так или иначе проявляют себя в общественной жизни, однако их цели, как правило, не имеют отношения к тем вопросам, которыми казаки занимались в дореволюционное время.

«Не так давно в России в отношении казачества были приняты законодательные решения, регламентирующие его деятельность на федеральном уровне. В ряде субъектов РФ уже тоже приняты региональные законы, определяющие права и обязанности казаков в рамках добровольно ими на себя принятых обязанностей государственной службы. В юридический оборот введено понятие государственного реестра казачьих обществ, приняты регламенты, касающиеся регистрации казачьих обществ и включения их в государственный реестр. Сегодня в России существует 12 реестровых войск, объединённых во Всероссийское казачье общество. Российское государство уделяет определённое внимание казачьей теме. Создан Совет по делам казачества при Президенте РФ, а текущая деятельность казачьих обществ в регионах отнесена в ведение структур Федерального Агентства по делам национальностей (ФАДН). В казачьих областях традиционный казачий компонент включён в культуру и образование, казаки несут службу по охране порядка и различных инфраструктурных объектов, становится заметной казачья природоохранная деятельность, довольно много внимания в казачьих обществах уделяется патриотическому воспитанию и начальной военной подготовке», — продолжает Алексей Селиванов.

В современном российском обществе казачество уже занимает определенную заметную нишу, но все же до того — прежнего — казачества ему далеко. Это связано с тем, что значительная часть российского общества относится к казакам без особой теплоты и приязни, вообще не понимая, для чего государству так нужны казаки, и зачем оно с ними столько возится, выделяя на это средства и ресурсы. Общество плохо или недостаточно знакомо с казачьей реальностью и практически не имеет возможности в эту реальность заглянуть. Отсюда рождаются всевозможные домыслы, слухи и стереотипы, которые активно использует в своей деструктивной деятельности антироссийская пропаганда.

«Ситуация в отношениях казаков и остального российского общества начала меняться с обострением военных угроз вокруг России, особенно с началом военных конфликтов на территории постмайданной Украины. Начиная с 2014 года, военная активность самых разных казачьих сообществ (как донбасских, так и российских) была массовым явлением, много казаков погибло, о боевых подвигах некоторых казаков и атаманов, в том числе и ныне здравствующих, среди казаков и военных Донбасса ходят легенды. Казаки знают своих героев и помнят о них», — отмечает Селиванов.

Он обратил внимание на то, что с установлением относительного порядка на территории Донбасса активность казачества на его территории схлынула, оставив после себя новую реальность в отношениях государственных структур с казаками. Далеко не всё в этих взаимоотношениях было безоблачным, некоторые поистине трагические эпизоды в отношениях между установившейся властью и казаками в республиках Донбасса до сих пор не получили соответствующей оценки. Однако есть и крупные успехи в этом направлении.

Так, например, в ЛНР были созданы военные казачьи подразделения, зарекомендовавшие себя, как самые боеспособные, эффективные и надёжные, успешно действующие и сейчас. Самым заметным и результативным из них является 6-й отдельный гвардейский казачий мотострелковый полк имени Матвея Платова 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР под командованием первого героя ЛНР, гвардии полковника Владимира Полуполтинных.

«Опыт боевого участия казаков в ЛДНР дал основание для выводов и в России: казакам открыли доступ к формированию казачьих частей в составе армейского резерва первой очереди (что исторически и есть самое казачье дело). Текущий опыт реализации этого направления с участием казачьих обществ — вопрос отдельный, можно по-разному относиться к его результатам с точки зрения численности в разных регионах, но сам факт прохождения казаками подготовки на базе регулярных военных частей действительно был, и казаки эту подготовку проходили, став кадровой опорой, в том числе и для формирования некоторых действующих боевых казачьих подразделений», — говорит Селиванов.

С началом специальной военной операции по защите Донбасса из казаков-резервистов, имеющих военные специальности и прошедших военную подготовку, был сформирован ряд подразделений — «Кубань», «Таврида», «Ермак», 1-й Крымский казачий батальон, а также отряды «Дон» и «Терек», на базе которых в настоящее время через боевое слаживание формируется сводная казачья бригада «Дон». Кроме участия в казачьих отрядах, очень много казаков участвует в спецоперации в составе регулярных подразделений Минобороны РФ и Росгвардии, воюет в составе ЧВК. На вооружении некоторых казачьих подразделений, кроме стрелковых видов оружия, имеются системы высокоточного артиллерийского огня, серьезная бронетехника, другое высокотехнологичное оружие и средства обнаружения.

«Казачьи отряды активно участвуют в боях. Казакам свойственна высочайшая военная мотивация, на войне это одно из их самых больших достоинств. Казаки быстро учатся военному делу и схватывают всё налету. Казаки, находящиеся в тылу, очень активно и массово включены в поддержку специальной военной операции. От казачьих организаций и на фронт, и на освобожденные территории Украины идёт поток собранной ими гуманитарной помощи. Характер добровольной гуманитарной помощи от казаков массовый — счет отправленного идет тоннами. Казаки помогают беженцам, раненым, семьям, оставшимся без кормильцев. Среди всех общественных групп казаки, пожалуй, проявляют наиболее высокую поддержку СВО. Казаки заинтересованы в том, чтобы боевые действия были закончены как можно скорее, и единственным способом для этого считают победу», — подчеркнул Селиванов.