Москва, 29 июля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Казаков в России многие недооценивают. Мол, время казачества давно ушло, а современные казаки — лишь фольклористы и реконструкторы. У этого мнения есть объективные причины, рассуждает заместитель начальника Главного управления полиции по Запорожской области Алексей Селиванов. Корреспонденту ИА REGNUM он привёл исторические факты.

Donland.ru Донские казаки совершили «Марш победителей»

Казаки в дореволюционное время несли военную (в армии) и административную (в казачьих областях) службу, имели четко определенные права и обязанности. И ни у кого не возникало даже мысли о сомнениях в серьёзности казачества. Казаки были полезной и органичной частью имперской военной системы, и отношение к казакам в патриотических кругах было не просто уважительным, а буквально почётным. Казаков общество воспринимало как ту часть населения России, заслуги которой были неоднократно подтверждены в самых кровопролитных и отчаянных сражениях.

«Возродившись после советского безвременья, казачество в России никаких особенных прав и обязанностей не получило. Юридически — это были просто группы граждан, которые имеют право на общественные объединения. Некоторое время после распада СССР казаки не представляли собой заметного для государства явления, где-то чем-то занимались, где-то с кем-то воевали, жили, как умели, объединяясь на принципах добровольности. Старейшей общероссийской казачьей организацией является Союз казаков России, существующий более 30 лет. Деятельность Союза казаков не содержала активного соработничества с государством, а сама организация представляла собой нечто среднее между культурной автономией и военизированным сообществом. Подразделения Союза казаков по собственной инициативе принимали участие в различных военных конфликтах, в частности, в Приднестровье, в Сербии, на Кавказе. Сейчас деятельность Союза казаков менее активна, но кое-где по России и ближайшему зарубежью структуры Союза казаков продолжают существовать и действовать», — приводит пример Селиванов.

Сегодня активной всероссийской общественной казачьей организацией является Союз казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ), имеющий региональные отделения в большинстве субъектов РФ, а также подразделения, объединяющие казаков, проживающих на территории иностранных государств. СКВРиЗ — большая и достаточно авторитетная в казачьем мире общественная организация, её деятельность приносит заметные результаты. Существует также довольно много самых различных самостоятельных казачьих общественных организаций, которые так или иначе проявляют себя в общественной жизни, однако их цели, как правило, не имеют отношения к тем вопросам, которыми казаки занимались в дореволюционное время.

«Не так давно в России в отношении казачества были приняты законодательные решения, регламентирующие его деятельность на федеральном уровне. В ряде субъектов РФ уже тоже приняты региональные законы, определяющие права и обязанности казаков в рамках добровольно ими на себя принятых обязанностей государственной службы. В юридический оборот введено понятие государственного реестра казачьих обществ, приняты регламенты, касающиеся регистрации казачьих обществ и включения их в государственный реестр. Сегодня в России существует 12 реестровых войск, объединённых во Всероссийское казачье общество. Российское государство уделяет определённое внимание казачьей теме. Создан Совет по делам казачества при Президенте РФ, а текущая деятельность казачьих обществ в регионах отнесена в ведение структур Федерального Агентства по делам национальностей (ФАДН). В казачьих областях традиционный казачий компонент включён в культуру и образование, казаки несут службу по охране порядка и различных инфраструктурных объектов, становится заметной казачья природоохранная деятельность, довольно много внимания в казачьих обществах уделяется патриотическому воспитанию и начальной военной подготовке», — продолжает Алексей Селиванов.

В современном российском обществе казачество уже занимает определенную заметную нишу, но все же до того — прежнего — казачества ему далеко. Это связано с тем, что значительная часть российского общества относится к казакам без особой теплоты и приязни, вообще не понимая, для чего государству так нужны казаки, и зачем оно с ними столько возится, выделяя на это средства и ресурсы. Общество плохо или недостаточно знакомо с казачьей реальностью и практически не имеет возможности в эту реальность заглянуть. Отсюда рождаются всевозможные домыслы, слухи и стереотипы, которые активно использует в своей деструктивной деятельности антироссийская пропаганда.

«Ситуация в отношениях казаков и остального российского общества начала меняться с обострением военных угроз вокруг России, особенно с началом военных конфликтов на территории постмайданной Украины. Начиная с 2014 года, военная активность самых разных казачьих сообществ (как донбасских, так и российских) была массовым явлением, много казаков погибло, о боевых подвигах некоторых казаков и атаманов, в том числе и ныне здравствующих, среди казаков и военных Донбасса ходят легенды. Казаки знают своих героев и помнят о них», — отмечает Селиванов.

Он обратил внимание на то, что с установлением относительного порядка на территории Донбасса активность казачества на его территории схлынула, оставив после себя новую реальность в отношениях государственных структур с казаками. Далеко не всё в этих взаимоотношениях было безоблачным, некоторые поистине трагические эпизоды в отношениях между установившейся властью и казаками в республиках Донбасса до сих пор не получили соответствующей оценки. Однако есть и крупные успехи в этом направлении.

Так, например, в ЛНР были созданы военные казачьи подразделения, зарекомендовавшие себя, как самые боеспособные, эффективные и надёжные, успешно действующие и сейчас. Самым заметным и результативным из них является 6-й отдельный гвардейский казачий мотострелковый полк имени Матвея Платова 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР под командованием первого героя ЛНР, гвардии полковника Владимира Полуполтинных.

«Опыт боевого участия казаков в ЛДНР дал основание для выводов и в России: казакам открыли доступ к формированию казачьих частей в составе армейского резерва первой очереди (что исторически и есть самое казачье дело). Текущий опыт реализации этого направления с участием казачьих обществ — вопрос отдельный, можно по-разному относиться к его результатам с точки зрения численности в разных регионах, но сам факт прохождения казаками подготовки на базе регулярных военных частей действительно был, и казаки эту подготовку проходили, став кадровой опорой, в том числе и для формирования некоторых действующих боевых казачьих подразделений», — говорит Селиванов.

С началом специальной военной операции по защите Донбасса из казаков-резервистов, имеющих военные специальности и прошедших военную подготовку, был сформирован ряд подразделений — «Кубань», «Таврида», «Ермак», 1-й Крымский казачий батальон, а также отряды «Дон» и «Терек», на базе которых в настоящее время через боевое слаживание формируется сводная казачья бригада «Дон». Кроме участия в казачьих отрядах, очень много казаков участвует в спецоперации в составе регулярных подразделений Минобороны РФ и Росгвардии, воюет в составе ЧВК. На вооружении некоторых казачьих подразделений, кроме стрелковых видов оружия, имеются системы высокоточного артиллерийского огня, серьезная бронетехника, другое высокотехнологичное оружие и средства обнаружения.

«Казачьи отряды активно участвуют в боях. Казакам свойственна высочайшая военная мотивация, на войне это одно из их самых больших достоинств. Казаки быстро учатся военному делу и схватывают всё налету. Казаки, находящиеся в тылу, очень активно и массово включены в поддержку специальной военной операции. От казачьих организаций и на фронт, и на освобожденные территории Украины идёт поток собранной ими гуманитарной помощи. Характер добровольной гуманитарной помощи от казаков массовый — счет отправленного идет тоннами. Казаки помогают беженцам, раненым, семьям, оставшимся без кормильцев. Среди всех общественных групп казаки, пожалуй, проявляют наиболее высокую поддержку СВО. Казаки заинтересованы в том, чтобы боевые действия были закончены как можно скорее, и единственным способом для этого считают победу», — подчеркнул Селиванов.