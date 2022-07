Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Популярные рэперы Quavo (Куэйвиус Кейате Маршалл) и Takeoff (Кершник Кари Болл) выпустили видео на совместный трек под названием Us vs. Them. Об этом 29 июля сообщил портал iHeart.

Quavo и Takeoff Кадр из клипа Us vs. Them

По сюжету клипа, артисты перемещаются между баскетбольным кортом и заброшенным ангаром, исполняя строчки об успехе и борьбе с недоброжелателями. В съёмках ролика также поучаствовал Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис), отметившийся в песне гостевым куплетом.

Ранее в Сети начали обсуждать возможный распад рэп-группы Migos, в состав которой входили Quavo, Takeoff и Offset (Киари Кендрелл Сифус). Поводом для подобных слухов стала массовая отмена выступлений коллектива.

