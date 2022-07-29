София, 29 июля, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Государственное предприятие «Болгарские железные дороги» («БЖД») обратилось к руководству Европейского союза с просьбой выделить 400 млн левов ($208 млн) на развитие структуры грузовых перевозок страны. Об этом 29 июля сообщает БТВ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Денег нет

Согласно официальной информации, эти средства могу быть представлены на основе долговых обязательств в период с 2022 по 2023 годы. О других деталях проекта не сообщается.

Ранее «БЖД» объявило о намерении закупить десять локомотивов и более 250 вагонов для обновления подвижного состава.

По словам независимых экспертов, сейчас в Болгарии более 90% товарных вагонов, использующихся на внутренних и международных направлениях, нуждаются в капитальном ремонте.