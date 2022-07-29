Москва, , 20:09 — REGNUM Ситуация с ценами на удобрения в России стабилизировалась, благодаря мерам, принятым правительством, заявил 29 июля министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая на агровыставке «Всероссийский день поля — 2022».

Минеральные удобрения Александр Погожев © ИА REGNUM

Глава Минсельхоза напомнил, что в конце 2021 года на рынке удобрений «отмечалась очень серьеёная волатильность», цены по отдельным категориям кратно выросли.

«Правительством для поддержания стабильной ситуации был принят комплекс мер. В целом сейчас ценовая ситуация достаточно стабильная», — сказал он.

Министр также сообщил, что в текущем году российские производители планируют нарастить выпуск удобрений, что даёт возможность обеспечить как внутренний, так и внешний спрос. По оценкам Минсельхоза, объем закупки удобрений по итогам года должен составить порядка пяти миллионов тонн.