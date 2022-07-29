Мурманск, 29 июля, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В первом полугодии 2022 года морские порты Мурманской области демонстрировали положительную динамику грузоперевозок относительно аналогичного периода прошлого года. Это стало одной из специальных тем июльского доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России». Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Mil.ru Северный завоз

Грузопоток, который отправляют «по морю» из Мурманской области, согласно данным Ассоциации морских торговых портов, вырос за период с января по июнь 2022 года на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Грузопоток составил 27,9 млн тонн.

«При этом изменилась его структура: погрузка-разгрузка сухогрузов уменьшилась, в то же время объем перевалки наливных грузов вырос. Это стало показательным трендом для большинства морских портов Северо-Запада, отмечается в докладе», — отмечено в сообщении.

«В условиях ограничений увеличились сроки и издержки транспортировки многих товаров. В связи с уходом международных операторов с российского рынка существенно сократился контейнерный оборот <…> Морские грузоперевозчики перенастраивают логистику, меняют географию транзита. Разрыв устоявшихся связей привел к развороту основных торговых потоков с Запада на Восток», — отметил Юрий Железняк, управляющий отделением Банка России по Мурманской области.

За июнь 2022 года доля компаний, ожидающих роста цен на свою продукцию или услуги, продолжила снижаться по причине замедления роста издержек и коррекции цен у конкурентов. Отмечается, что потребительская активность оставалась сдержанной.

Как сообщало ИА REGNUM, на территорию Чукотки за месяц с начала навигации-2022 доставили 22,5 тыс. тонн груза, из которых 8,3 тыс. тонн продовольствия. Завоз продуктов выполнен на 50%.

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