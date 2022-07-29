Москва, , 20:01 — REGNUM Требовать, чтобы Россия не проводила военных учения на своей территории, бессмысленно, говорится в опубликованном 29 июля заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Мария Захарова Mid.ru

Комментируя заявление заместителя генерального секретаря японского правительства Ёсихико Исодзаки, который 28 июля выразил совершенно несуразный протест против географии российских учений «Восток-2022», требуя «исключить южные Курилы», Захарова напомнила Токио об итогах Второй мировой войны: эти острова — неотъемлемая часть России.

Мария Захарова «Господин Исодзаки с таким же успехом мог бы потребовать, чтобы солнце всходило не на востоке, а на западе».

Российский дипломат выразила мнение, что нынешние японские власти буквально зациклились на солидарности с США и другими странами «западного лагеря».

Читайте ранее в этом сюжете: Япония недовольна российскими военными учениями «Восток-2022»