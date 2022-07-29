Подгорица, , 20:07 — REGNUM Премьер-министр Черногории Дритан Абазович сказалШвеции и Финляндии «добро пожаловать в клуб самых развитых демократий мира». Так 29 июля на своей странице в «Твиттере» Абазович прокомментировал подачу заявления на вступление в НАТО этими двумя государствами.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы встречаем Швецию и Финляндию с открытыми дверями в клубе самых развитых демократий мира, к которому с гордостью принадлежим. Добро пожаловать!», — отметил Абазович.

Напомним, что Черногория является членом НАТО с 2017 года.