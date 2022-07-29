Москва, , 19:54 — REGNUM Китай готов заместить американские и европейские бренды автомобилей на российском рынке. Об этом 28 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Автомобильный рынок — отдельный пункт в вопросах сотрудничества — Китай готов поставлять необходимые для России объемы автотранспортных средств на замену ушедшим европейским и американским брендам. Кроме того, стоит отметить, что в связи со сложившейся ситуацией американские бренды, например, JEEP, также покидают и китайский рынок, что дает возможность локальным производителям наращивать свой производственный потенциал на базе мощностей и территорий, оставленных зарубежными компаниями», — сказал Манкевич.

Благодаря этому открываются возможности для производства, в том числе, локализированного модельного ряда для России, считает эксперт.

«Что касается запчастей для сервисного обслуживания автомобилей и бытовой техники, например, тут такая же история — ввиду отсутствия необходимости параллельного импорта из Китая, российскому бизнесу будет выгодно воспользоваться такой возможностью и закупать детали напрямую с китайских фабрик», — отметил глава РАСПП.

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