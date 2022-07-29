Калининград, , 19:53 — REGNUM В 2022 году в Калининградской области планируют произвести 230 тысяч тонн молока. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на открытии «Всероссийского дня поля» в пятницу, 29 июля.

Прием сырого молока Александр Погожев © ИА REGNUM

«Уже сейчас мы приступаем к строительству крупных заводов. В том числе, завода по производству сухого молока. Это с одной стороны будет очень сильно толкать наших «элпехашников» и небольших фермеров, чтобы наращивать свои объёмы производства»., — отметил глава региона.

Губернатор также добавил, что в регионе продолжится строительство новых молочных ферм, так как это направление большой рывок для области. Алиханов уточнил, что производство сухого молока будет равняться практически биржевому товару на рынке.