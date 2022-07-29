Анкара, , 19:52 — REGNUM Босфорский пролив закрыт для судоходства в обоих направлениях, сообщает 29 июля турецкий телеканал A Haber.

Проливы Босфор и Дарданеллы (обозначены красным и жёлтым цветом соответственно) Interiot

По данным телеканала, причиной остановки судоходства стала поломка 134 — метрового судна SPARTA.

«Босфорский пролив закрыт для двустороннего движения из-за поломки судна, следовавшего из Египта в Болгарию», — сообщает A Haber.

Уточняется, что к аварийному судну направлены «буксиры KURTARMA-12 и NAZIM TUR».

Сроки открытия движения по проливу не уточняются.

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