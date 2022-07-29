Красногорск, , 19:49 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал регионам Российской Федерации реализовать модель Государственной думы, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

В 2016 году президент России Владимир Путин предложил модель, которую поддержали все руководители политических фракций Госдумы, когда независимо, невзирая на то, что у «Единой России» — большинство, причем конституционное, она отдает 50% руководящих должностей, комитеты Государственной думы, и при формировании Государственной думы учитывает представительство пропорциональное всех фракций Государственной думы, отметил Володин в ходе форума «Территория смыслов».

«На самом деле, эта модель очень сложная, потому что для того, чтобы выработаю решения требуется диалог, перегоны, учитывать мнение представителей оппозиционных фракций, а сейчас у нас пять фракций, и выстуживать мнение каждой фракции, много голосов или мало», — сказал Володин.

Это как раз позволяет обеспечить максимальный баланс и решения, которые учитывают мнения всех социальных групп нашего населения, проголосовавшего за партии, представленные в Госдуме, подчеркнул Володин.

Однако в регионах пока подход не реализуется.

«Здесь стоило бы взять пообсуждать этот вопрос с руководителями фракций, которые выступят перед вами завтра. Они все, начиная от «Единой России» и завершая «Новыми людьми» говорят о необходимости именно такого подхода, который позволяет с одной стороны — консолидировать силы для того, чтобы принимать решения, с другой стороны — обеспечить не только представительство, но и участие в обсуждении вопросов представителей других политических сил. Это, конечно, требует не только умения вести диалог, но и терпения», — рассуждает спикер Госдумы.

Пройдя путь в пять лет, когда обсуждали структуру Государственной думы в 2021 году, все руководители фракций сошлись во мнении и сами сказали президенту, что подход, который был предложен главой государства в 2016 году, оказался и эффективным, и позволяет учитывать мнения, и повышать качество принимаемых решений, отметил Володин.

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