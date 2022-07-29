Рим, 29 июля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Таранный форвард «Ромы» и сборной Англии Тэмми Абрахам прокомментировал трансфер 28-летнего атакующего полузащитника сборной Аргентины Пауло Дибалы в римский клуб. Абрахам считает, что аргентинец существенно поможет «волкам» в борьбе за Скудетто.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

«Я совру, если скажу, что не хочу выиграть Скудетто. Дибала — отличный футболист, он сделает нас претендентами на победу в Серии А», — цитирует английского центрфорварда издание La Gazzetta dello Sport.

В прошедшем сезоне Пауло Дибала, выступая за туринский «Ювентус», принял участие в 29 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также футболист получил три желтые карточки.